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Андрей Рублёв
Париж
12:16, 31 октября 2023Спорт

Месси оценил период карьеры в ПСЖ

Месси заявил, что в ПСЖ у него сложилось все не так, как он рассчитывал

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оценил период карьеры, который он провел в парижском ПСЖ. Об этом сообщает RMC Sport.

По словам футболиста, со спортивной точки зрения все сложилось не так, как он рассчитывал. «Я прожил в Париже два года, и у меня там очень хорошие друзья, мне очень понравился город. Мои сыновья в восторге от него. Им было трудно покинуть Париж», — отметил Месси.

Ранее аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему игроку года. Церемония вручения награды прошла в понедельник, 30 октября, в парижском музыкальном театре «Шатле».

Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Франции и стал обладателем Суперкубка страны.

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      Алексей Гусев
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