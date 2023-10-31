Месси оценил период карьеры в ПСЖ

Месси заявил, что в ПСЖ у него сложилось все не так, как он рассчитывал

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оценил период карьеры, который он провел в парижском ПСЖ. Об этом сообщает RMC Sport.

По словам футболиста, со спортивной точки зрения все сложилось не так, как он рассчитывал. «Я прожил в Париже два года, и у меня там очень хорошие друзья, мне очень понравился город. Мои сыновья в восторге от него. Им было трудно покинуть Париж», — отметил Месси.

Ранее аргентинец в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему игроку года. Церемония вручения награды прошла в понедельник, 30 октября, в парижском музыкальном театре «Шатле».

Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Франции и стал обладателем Суперкубка страны.