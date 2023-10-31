Мужу потерявшей интерес к сексу женщине дали совет

Устроившись на новую работу, люди всегда испытывает стресс, что негативно влияет на либидо, поэтому им требуется поддержка партнеров, предупредила сексолог Сьюзи Годсон. В комментарии для издания Irish Examiner она дала совет мужчине, жена которого потеряла интерес к нему из-за напряженного рабочего графика.

За помощью к Годсон обратился житель Великобритании, который рассказал, что его счастливый брак оказался в кризисе из-за новой работы жены. По словам мужа, супруга потеряла интерес к сексу, и он не знает, как исправить ситуацию.

Сексолог заявила, что новая работа всегда вызывает стресс, так как человеку необходимо влиться в новый коллектив, привыкнуть к новым задачам и зарекомендовать себя как ценного сотрудника, на что уходят все силы. Она объяснила, что либидо снижается из-за постоянной выработки гормона стресса кортизола.

«Сейчас не лучшее время, чтобы давить на жену и расстраивать ее из-за отношений. Поймите, что она не может отключить стресс автоматически, как только приходит домой. Во время нервного напряжения секс не просто уходит в конец списка жизненных потребностей, но может и вовсе пропасть из него», — прокомментировала Годсон.

Сексолог призвала мужчину набраться терпения и помочь супруге пережить непростое время.

Если ваша жена чувствует поддержку, то вскоре ваша личная жизнь вернется в былое русло. Если же супруга поймет, что вы ставите удовлетворение своих потребностей выше ее благополучия, то она не пойдет вам навстречу Сьюзи Годсон сексолог

Также Годсон посоветовала обделенному сексом мужчине перестать думать об интиме все время. Вместо этого, по ее мнению, лучше уделить больше внимания супруге. «Гуляйте вместе держась за руки, обнимайтесь, — призвала сексолог. — Вечером встречайте ее дома с чашкой расслабляющего напитка, интересуйтесь ее делами. Так вы сохраните эмоциональную близость, а вскоре наладится и сексуальная жизнь».

Ранее Сьюзи Годсон научила находящихся в долгом браке женщин получать удовольствие от секса. Она посоветовала практиковать 15-минутное снятие стресса и отключение тревожных мыслей.