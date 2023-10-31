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13:48, 31 октября 2023Экономика

Европейский банк прекратит принимать рубли

Старейший банк Швейцарии Pictet прекратит принимать переводы в рублях

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С 1 ноября 2023 года еще один европейский банк прекратит принимать рубли. Об этом сообщают представители юридическо-консалтинговой компании Main Partner Trust

Совершать переводы в российской валюте перестанет старейший частный банк Швейцарии Pictet. Инвестиционно-сервисный банк предоставляет клиентам услуги по управлению активами, не ведет инвестиционную деятельность и не выдает кредиты.

По данным Main Partner Trust, швейцарские банки остаются в числе немногих европейских организаций, которые до сих пор принимают переводы из России, в том числе в рублях. Однако для этого перевод должен быть сделан со счета, открытого в банке, не находящемся под санкциями.

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В июле 2023 года отказаться от большей части российских клиентов решил крупнейший банк Швейцарии UBS. После поглощения Credit Suisse организация объявила о закрытии до 75 процентов счетов россиян, так как считает сотрудничество с ними слишком рискованным. В первую очередь разрыв отношений коснулся лиц с российским паспортом, которые проживают в других странах и обслуживаются в Credit Suisse на трансграничной основе. Помимо них, UBS намерен отказаться от клиентов и из других юрисдикций из опасений за свою репутацию.

Помимо UBS, обслуживать россиян перестал и Julius Baer. Организация разослала клиентам, которые постоянно проживают в России, уведомления о предстоящем закрытии счетов. Банк предупредил, что прекращает все деловые отношения «в связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями».

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      Вячеслав Агапов
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