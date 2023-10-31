Рожденная без влагалища девушка рассказала о своей жизни

Австралийка Элли Хэнсли рассказала о жизни с редким заболеванием — синдромом Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ), при котором у женщин при рождении нет матки и влагалища. Ее историей, записанной на подкасте Xposed Podcast, поделилось издание Daily Mail.

Хэнсли призналась, что заболевание очень сильно повлияло на ее психологическое состояние. «Я годами стыдилась своего тела и переживала, что я ненормальная женщина и никогда не смогу иметь детей», — рассказала она. Австралийка боялась, что все, кто узнают об ее диагнозе, сейчас же представляют ее голой и думают, что у нее «все как у Барби». При этом у Хэнсли есть яичники, поэтому ее уровень женских половых гормонов был в норме, и внешне она никак не отличалась от здоровых девушек. Это заставляло ее переживать еще сильнее и сказывалось на ее самооценке и отношениях с мужчинами.

Врачи объяснили ей, что, если она хочет когда-нибудь заниматься сексом с проникновением, ей придется растянуть влагалище. Ей предоставили выбор: сделать это хирургическим путем или самостоятельно, с помощью расширителей. Девушка предпочла второй вариант.

«Изначально мое влагалище было глубиной с ноготь на большом пальце, а надо было его растянуть по меньшей мере до 13 сантиметров», — объясняет она. Хэнсли признается, что заниматься этим по 20 минут два раза в день в подростковом возрасте было унизительно и неприятно как физически, так и психологически. Тем не менее за девять месяцев ей удалось добиться успеха.

Австралийка призналась, что некоторое время после этого вела крайне разнузданную половую жизнь, так как хотела наверстать упущенное. Со временем ей удалось полностью принять свою особенность и наладить отношения с собой и окружающими. Сейчас она занимается сексуальным просвещением и старается донести до всех женщин с подобным диагнозом, что они совершенно нормальные, и поводов переживать у них нет.

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