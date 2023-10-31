Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России

Антонов: попытки США подорвать конституционный строй в РФ обречены на провал

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что любые попытки США подорвать конституционный строй в России, а также межнациональное и межрелигиозное согласие обречены на провал. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил дипломат, Россия всегда отличалась межнациональным и межрелигиозным согласием. «Вашингтону пора зарубить на носу: любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране обречены на провал», — подчеркнул он.

Он призвал американское руководство озаботиться безопасностью собственных граждан. По его словам, они страдают «эпидемией вооруженного насилия».

Ранее Антонов раскритиковал США за поддержку своей военной ядерной инфраструктуры. По его словам, власти США тормозят вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он отметил, что США — последнее государство, которое может «читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ».