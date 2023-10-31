Постпред Израиля в ООН надел желтую звезду времен холокоста в осуждение ХАМАС

Постпред Израиля при ООН Эрдан надел желтую звезду в знак осуждения ХАМАС

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан надел желтую звезду наподобие той, которую евреи были вынуждены носить в нацистской Германии в период холокоста, в знак осуждения радикального палестинского движения ХАМАС, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что некоторые страны не усвоили уроков прошлого и забыли, почему была создана Организация Объединенных Наций. Он пообещал напомнить, что значит «молчание перед лицом зла».

По словам Эрдана, он и его команда с этого момента будут носить желтые звезды, как их предки и миллионы евреев 80 лет назад. Этот знак станет символом гордости и напоминанием, что еврейский народ поклялся защищать себя.

«Мы будем носить эту звезду, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников», — заключил постпред.

Ранее Израиль осудил принятие Генассамблеей резолюции о палестино-израильском конфликте. Постпред государства в ООН Гилад Эрдан заявил, что у международной организации не осталось «ни грамма легитимности или актуальности». Он напомнил, что Израиль пережил «крупнейшую резню со времен холокоста», а теперь ему не дают права защищать себя.

