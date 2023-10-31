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19:07, 31 октября 2023Наука и техника

Rocket Lab запланировала миссию на Венеру

Компания Rocket Lab запланировала отправить миссию на Венеру в декабре 2024 года

Фото: Kevin M. Gill / Wikimedia

Компания Rocket Lab запланировала отправить миссию на Венеру в декабре 2024 года. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам ведущего системного инженера межпланетных миссий Rocket Lab Кристофа Мэнди, 315-килограммовая автоматическая межпланетная станция (АМС) Venus Life Finder должна стартовать с Земли 30 декабря. Прибытие аппарата на Венеру ожидается 13 мая.

Миссия Venus Life Finder представляет собой небольшой зонд, который войдет в атмосферу Венеры с целью обнаружения там органических соединений. Передача данных на Землю ожидается в течение 20 минут до тех пор, пока АМС не опустится до высоты 22 километров, где атмосферное давление сделает невозможным ее работу.

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В Rocket Lab допускают сдвиг сроков запуска АМС.

В октябре издание сообщило, что компания Rocket Lab возобновит пуски ракеты Electron после аварии, приведшей к потере спутника Acadia, до конца текущего года.

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