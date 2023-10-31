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05:01, 31 октября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности секса по дружбе

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Секс по дружбе может испортить теплые приятельские отношения, которые связывали партнеров, предупредил консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Керим Костоев в беседе с «Лентой.ру».

По словам Костоева, счастливые сцены из фильмов о том, как друзья стали любовниками, а затем построили гармоничные отношения, имеют мало общего с реальностью. В действительности, как заявил эксперт, такие отношения нередко заканчиваются иначе.

Один партнер может согласиться на такой формат отношений из-за отсутствия времени или сил на поиск партнера. Второй же может быть тайно влюблен и надеяться, что такая связь поможет перейти к серьезным отношениям. Несовпадение целей — главная причина того, что все закончится печально

Керим Костоевсексолог
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Костоев отметил, что иногда секс по дружбе действительно может превратиться в роман. Для этого человек должен сказать партнеру о своих чувствах, объяснил сексолог. «Если ваши отношения долгое время находятся в стадии "секс по дружбе", велика вероятность, что вы с партнером испытываете взаимные чувства. Но даже если это не так, а для всех участников такой формат взаимоотношений приемлем, то беспокоиться не о чем. Люди, способные на конструктивное, рациональное и зрелое общение, обречены на взаимопонимание и уважение», — заключил эксперт.

Ранее Керим Костоев объяснил причину мужских неудач в постели. Он отметил, что главная причина проблем в интимной жизни.

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      Вера Владзиевская
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