Россиян предупредили об опасности секса по дружбе

Секс по дружбе может испортить теплые приятельские отношения, которые связывали партнеров, предупредил консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Керим Костоев в беседе с «Лентой.ру».

По словам Костоева, счастливые сцены из фильмов о том, как друзья стали любовниками, а затем построили гармоничные отношения, имеют мало общего с реальностью. В действительности, как заявил эксперт, такие отношения нередко заканчиваются иначе.

Один партнер может согласиться на такой формат отношений из-за отсутствия времени или сил на поиск партнера. Второй же может быть тайно влюблен и надеяться, что такая связь поможет перейти к серьезным отношениям. Несовпадение целей — главная причина того, что все закончится печально Керим Костоев сексолог

Костоев отметил, что иногда секс по дружбе действительно может превратиться в роман. Для этого человек должен сказать партнеру о своих чувствах, объяснил сексолог. «Если ваши отношения долгое время находятся в стадии "секс по дружбе", велика вероятность, что вы с партнером испытываете взаимные чувства. Но даже если это не так, а для всех участников такой формат взаимоотношений приемлем, то беспокоиться не о чем. Люди, способные на конструктивное, рациональное и зрелое общение, обречены на взаимопонимание и уважение», — заключил эксперт.

Ранее Керим Костоев объяснил причину мужских неудач в постели. Он отметил, что главная причина проблем в интимной жизни.