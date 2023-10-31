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08:00, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали четыре правила безопасного использования геолокации

Эксперт Фесенко призвала россиян не включать геолокацию без необходимости

Фото: Julio Lopez / Unsplash

Данные о местоположении пользователя смартфона могут быть использованы мошенниками для фишинговых атак. Эксперт по киберзащите компании «Код Безопасности» Мария Фесенко в разговоре с «Лентой.ру» назвала четыре правила безопасности, которые нужно соблюдать при использовании геолокации.

Эксперт предупредила, что мошенники могут использовать данные о местоположении пользователя смартфона, чтобы создать легенду при личном общении или составить фишинговое письмо. Она добавила, что нередко геоданные используют преследователи. «Новости о преследованиях, в основном женщин, появляются регулярно», — подчеркнула специалистка.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, Фесенко порекомендовала соблюдать четыре правила. Она призвала россиян отключать геолокацию, если в ней нет необходимости в настоящий момент. Также, по ее словам, стоит выключить Bluetooth и Wi-Fi. Специалистка объяснила, что с помощью этих технологий мошенники могут узнать, где находится пользователь.

Еще одним способом обезопасить себя от злоумышленников Фесенко назвала проверку приложений, имеющих доступ к местоположению. «Программы должны иметь доступ [к геолокации] только "при использовании"» — напомнила эксперт по киберзащите. Кроме того, специалистка посоветовала не демонстрировать свое местоположение в социальных сетях, если в этом нет необходимости.

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«Проверяйте, что выкладываете в интернет и "облако". Например, Apple сохраняет в облачном хранилище с геометкой все фото, к тому же ряд приложений могут иметь доступ к геолокации "по умолчанию", например, камера. То есть, когда пользователь запостит фото, его местоположение будет в метаданных изображения. Поэтому необходимо проверять уровень доступа приложений и публикуемый в соцсетях контент», — заключила Фесенко.

Ранее Фесенко дала советы пользователям Android о том, как защитить смартфоны от взлома. В частности, специалистка сочла правильным хранить данные в специальных папках, защищенных паролем.

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