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15:14, 31 октября 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы сэкономить на строительстве загородного дома

Эксперт Васильев посоветовал для экономии строить загородный дом зимой

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Стремящимся сэкономить на строительстве загородного дома россиянам рекомендуется возводить его зимой. Таким советом в разговоре с NEWS.ru поделился строительный эксперт Федор Васильев.

Мнение о том, что в холодное время года не следует возводить жилье, является мифом, добавил эксперт. Строительство зимой поможет существенно сэкономить на материалах и на рабочей силе. В летний сезон строительные материалы стоят дороже из-за высокого спроса, зимой же есть шанс купить все необходимое с хорошей скидкой. Кроме того, из-за низкого спроса снижают цены на услуги и рабочие бригады. Еще одним плюсом стройки зимой Васильев навал то, что в это время года тяжелая техника не вязнет в грязи, а протекторы шин не срывают плодородный слой земли.

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В холодное время года удобно ставить срубы, поскольку заготовленная на холоде древесина не трескается и не гниет, а также усыхает более равномерно. Кроме того, при минусовых температурах хорошо хранятся и другие строительные материалы. «Зимнее строительство — отнюдь не безумие: с экономической и технологической точек зрения оно имеет свои важные выгоды», — заключил эксперт.

Ранее эксперт Ирина Лялина рассказала о том, как избавить жилье от плесени. По ее словам, для этого можно использовать уксус с содой, а также перекись водорода или эфирное масло.

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