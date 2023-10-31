Россиянин побывал в Северной Корее и назвал главные фейки о стране

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в КНДР и назвал главные фейки о стране. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, автор публикации отметил, что в сети много информации, что в Северной Корее есть узаконенные образцы причесок для мужчин и женщин. «Но это фейк, который появился на известном ресурсе Reddit, — пояснил россиянин. — Там автор ради хайпа переврал исходную подпись фотографа Associated Press "Пример причесок в одной из парикмахерских Пхеньяна", выдав за 18 официально утвержденных властями причесок».

Более того, путешественник напомнил историю о том, что КНДР якобы стала чемпионом мира по футболу в Бразилии. «Вернее, про то, что в Северной Корее объявили гражданам, что их сборная выиграла Мундиаль, — добавил он. — Причем этот фейк растиражировали многие СМИ по всему миру: и британские, и американские, и российские, и белорусские, высмеивая, как в азиатской стране вешают лапшу на уши своим гражданам».

По словам блогера, еще один фейк связан с расстрелами неугодных из зенитки, притом чуть ли не лично самим Ким Чен Ыном. «Эти "новости" выдали многие российские СМИ, включая довольно крупные, — написал он. — Источником же "истории с зенитками", а также ряда других откровенно лживых тем о КНДР является издание The Chosun Ilbo (Чосон Ильбо). Это одиозный ресурс, известный своей радикальной позицией против КНДР и многочисленными утками о стране».

Ранее в октябре этот же тревел-блогер и путешественник развеял популярный миф о Северной Корее. Как отметил путешественник, считается, что в КНДР почти нет нормальных автомобилей, а вместо них по улицам ездят чуть ли не одни грузовики на дровах.