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10:37, 31 октября 2023Путешествия

Россиянин захотел занять три места в самолете, устроил скандал и попал в полицию

МВД: пассажир устроил скандал на рейсе в Новосибирск и попал в полицию

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пассажир российского самолета захотел занять сразу три места и устроил скандал, когда ему отказали. Дебошир попал в полицию, сообщило управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе из Владивостока в Новосибирск. Уточняется, что 43-летний житель Кемеровской области попросил членов экипажа разместить его на трех креслах, чтобы он мог лететь лежа. Мужчина объяснил свое требование тем, что перенес операцию на позвоночник и теперь ему тяжело сидеть.

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Отказ стюардессы вывел пассажира из себя, он начал ругаться и возмущаться. «Так как от мужчины исходил устойчивый запах ранее употребленного алкоголя, бортпроводники приняли решение вызвать наряд полиции», — добавили в управлении на транспорте МВД.

Стражи порядка поднялись на борт и проводили дебошира в дежурную часть. Там ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. В отношении нарушителя составили протокол по статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») КоАП. Ему грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее самолет европейской авиакомпании Lufthansa, летевший из Шанхая во Франкфурт-на-Майне, вынужденно сел в Ташкенте из-за устроившего дебош пьяного пассажира. После приземления нарушителя задержали.

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      Мария Борисова
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