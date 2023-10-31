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05:32, 31 октября 2023Путешествия

Россиянка сравнила итальянок с русскими женщинами фразой «у них стоит поучиться»

Фото: Gabriella Clare Marino / Unsplash

Российская путешественница побывала в Италии и сравнила местных женщин с русскими. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор рассказала, что в Италии не так распространены услуги по маникюру, наращиванию ресниц и увеличению губ. По словам туристки, итальянки принимают себя такими, какие они есть. «Этому явно стоит поучиться, уверенность в себе нужна всегда», — такой фразой описала она свои впечатления.

Также блогерша обратила внимание, что у итальянок, в том числе у пожилых дам, очень красивые волосы. «Как они ухаживают за ними даже в старости! Здесь это, пожалуй, услуга номер один для женщин (да и для мужчин)», — добавила автор.

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Она отметила самодостаточность итальянок и их стремление к независимости. По словам блогерши, в стране нет такого давления по поводу брака, как в России. «В Италии женщины уверены, что всегда красивы и желанны, не боятся подождать», — пояснила она. Более того, местные девушки не против обеспечивать себя сами.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила со знакомыми итальянцами и узнала у них об обидных стереотипах о россиянках. Она выяснила, что, по мнению жителей Италии, русские женщины сильно меняются после родов, а также хуже выглядят в возрасте, чем итальянки.

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      Мария Борисова
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