Российская армия уничтожила три лодки ВСУ под Херсоном

Российская армия уничтожила три лодки ВСУ возле острова Алешкинский под Херсоном

За сутки Российская армия уничтожила три лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле острова Алешкинский под Херсоном. Об этом со ссылкой на оперативные службы региона сообщает ТАСС.

Подразделениям российской группировки «Днепр» удалось уничтожить не только замаскированные плавательные средства, но и скопление личного состава противника. Также в районе населенного пункта Зеленовка удалось поразить гаубицу Д-30 с боекомплектом.

На каховском направлении в районе Качкаровки российская артиллерия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ и позицию в островной зоне Днепра.

Ранее лейтенант нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка предрек исчезновение Украины в случае отказа всех ее граждан воевать. По мнению офицера, все граждане страны постоянно должны держать в голове мысль о тотальной мобилизации.