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12:10, 31 октября 2023Силовые структуры

Российская следовательница уволилась из-за многолетних преследований коллеги

В Нижнем Новгороде следовательница уволилась из-за преследований оперативника

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Нижнем Новгороде 34-летняя следовательница уволилась с работы из-за преследований коллеги, 25-летнего оперативника. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина влюбился в замужнюю коллегу, но получил отказ, поэтому начал ей мстить. Сначала он создал ее фейковую страницу в социальных сетях и писал от ее имени коллегам, предлагая интим. Далее силовик начал караулить женщину возле дома, бить ее машину кирпичами, писать сообщения с угрозами.

Это длилось четыре года. Женщина написала 30 заявлений в первый отдел полиции, но никакой реакции не последовало. С преследователем жены даже общался ее муж, но это тоже не помогло. В итоге пострадавшая решила уйти с работы и переехать за город, однако это не остановило воздыхателя.

Ранее популярная в России блогерша из Казахстана Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) заявила, что некоторое время ее преследовал фанат.

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      Варвара Митина
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