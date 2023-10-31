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19:58, 31 октября 2023Россия

Слуцкий отверг обвинения в попытке убрать из Думы любимого депутата Жириновского

Лидер ЛДПР Слуцкий опроверг свою причастность к лишению мандата депутата Власова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отверг обвинения в том, что он пытается убрать из Госдумы члена партии Василия Власова, которого считают одним из любимых депутатов основателя партии либерал-демократов Владимира Жириновского. Слова Слуцкого приводит Telegram-канал Shot.

Корреспондент заявил Слуцкому, что Власов обвиняет его в том, что лидер ЛДПР является заказчиком отстранения депутата из нижней палаты парламента.

«Говорит — значит, говорит. Он может еще и не то говорить. Конечно это не так. Это норма закона. Он не ходил на комиссию, где он так же, как и депутат [Вадим] Белоусов, числится. Так что здесь ничего не добавишь», — пояснил он журналисту.

Ранее политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» согласился, что Власова можно назвать одним из главных фаворитов Жириновского.

Ранее стало известно, что 1 ноября будет рассмотрен вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова. Такое решение могут принять из-за длительного отсутствия депутатов на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов, заявляли в думском комитете.

В свою очередь Власов заявил «Ленте.ру», что не согласен с решением комиссии по этике, которая увидела основания для лишения его мандата. По его словам, он присутствовал на большинстве заседаний, однако комиссия по этике не рассмотрела его доводы.

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      Никита Абрамов
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