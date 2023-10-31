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19:10, 31 октября 2023Экономика

В «Почте России» назвали необходимую сумму докапитализации

В «Почте России» заявили о необходимости докапитализации на 20-30 млрд рублей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

«Почте России», у которой образовалась финансовая дыра, необходима докапитализация в размере 20-30 миллиардов рублей, заявила замгендиректора по финансам и экономике компании Елена Степина на кругом столе в Совете Федерации. Ее слова передает ТАСС.

Получение дополнительного кредита необходимо компании, чтобы снизить долговые обязательства. Степина отметила, что «Почта России» предлагает рассмотреть субсидию на возмещение процентов и долгосрочное инвестирование средств.

В случае выдачи кредитных обязательств компании понадобится около 20 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, «Почте России» требуется около 10 миллиардов рублей на повышение окладов сотрудников из-за роста МРОТ в следующем году и 32 миллиарда — на повышение зарплат до рыночного уровня.

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Представитель компании добавила, что «Почта России» втрое снизила операционный убыток за первое полугодие и рассчитывает сохранить эту динамику по итогам года. Процентные обязательства за 2023 год компания уже снизила на 9 миллиардов рублей за счет собственных средств, на данный момент они составляют 11 миллиардов рублей.

Согласно недавнему независимому аудиту расходов компании, ей необходимы 117 миллиардов рублей в виде докапитализации и рефинансирование накопившегося долга за счет средств ФНБ под 3,5 процента годовых.

О растущей финансовой дыре у «Почты России» в конце сентября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, если правительство и дальше будет уклоняться от решения проблемы, то дыра превратится в яму, «куда все провалится». В 2022 году компания получила чистый убыток в размере 30,4 миллиарда рублей. По текущим прогнозом, в 2023-м убыток может составить от 27 миллиардов рублей до 38 миллиардов.

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      Мария Грушко
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