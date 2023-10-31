Телеканалу ТНТ Music пригрозили многомиллионным штрафом

Телеканалу ТНТ Music грозит штраф до 16 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ

Компании-учредителю телеканала ТНТ Music грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в Таганском суде Москвы, на компанию ООО «Фонбет ТВ», которая является учредителем ТНТ Music, составили четыре протокола по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Отмечается, что компанию обвиняют в распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

За каждое из четырех нарушений ООО «Фонбет ТВ» может быть оштрафована на сумму до 4 миллионов рублей. Поэтому в общей сложности с компании могут взыскать до 16 миллионов рублей.

В июле за пропаганду ЛГБТ оштрафовали телеканал ТВ-3 на 4 миллиона рублей. Протокол составили из-за того, что в фильме «Пираньи» не было возрастной маркировки.

Незадолго до этого штраф в размере 1 миллиона рублей за нарушение той же статьи получил онлайн-кинотеатр «Иви».