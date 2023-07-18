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12:45, 18 июля 2023Интернет и СМИ

Телеканал ТВ-3 оштрафовали за пропадаганду ЛГБТ

Суд оштрафовал канал ТВ-3 на 4 миллиона рублей за отсутствие маркировки на фильмах с ЛГБТ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы уд оштрафовал телеканал ТВ-3 на 4 миллиона рублей за отсутствие маркировки на фильмах, демонстрирующих сцены с ЛГБТ. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать телеканал ТВ-3 виновным в нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол)», — передает ТАСС решение судьи.

Сообщается, что протокол на телеканал составили из-за демоснтрации фильма «Пираньи».

Также в сообщении говорится, что телеканалу назначен штраф в размере 4 миллионов рублей. Согласно действующему закону помимо штрафа юридическому лицу может также грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Останкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» за отсутствие маркировки на фильмах со сценами, демонстрирующими нетрадиционные отношения.

Кроме того штраф в один миллион рублей получил российский сервис «Кинопоиск». Согласно решению суда, нарушения нашли в демонстрации таких картин, как «Идеальные незнакомцы», «Бриджит Джонс. Грани разумного» и других.

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    Мария Большакова
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