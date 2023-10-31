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15:04, 31 октября 2023Бывший СССР

У Коломойского окончательно забрали аэропорт

Верховный суд Украины постановил забрать у Игоря Коломойского аэропорт Днепра

Фото: Kayhan ERTUGRUL / Wikimedia

Верховный суд Украины окончательно постановил передать под контроль властей республики аэропорт Днепра, который около 20 лет находился под управлением компании, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Об этом адвокат Елена Доненко, представлявшая в суде интересы городских властей, сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, Верховный суд «поставил точку в деле эксплуатанта аэропорта Днепра», оставив в силе решения предыдущих судебных инстанций, постановивших передать воздушную гавань под контроль государства.

Ранее сообщалось, что судья Высшего антикоррупционного суда Украины Олег Ткаченко отказался рассмотреть ходатайство Национального антикоррупционного бюро республики с просьбой арестовать активы Коломойского.

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      Георгий Нестеров
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