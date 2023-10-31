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13:29, 31 октября 2023Бывший СССР

Украинский военнопленный пожаловался на БТР Stryker

Украинский пленный Мурга пожаловался на американский бронетранспортер Stryker

Фото: 7th Army Joint Multinational Training Command / Wikimedia

Украинский военнопленный Владимир Мурга пожаловался на американский бронетранспортер (БТР) Stryker. По его словам, все полученные машины были сломаны. Об этом пишет РИА Новости.

Один из полученных БТР пришлось сразу же разобрать на запчасти, второй отправился на ремонт через месяц. Еще одну машину сожгли противотанковыми ракетами. Четвертый, по словам Мурги, сам загорелся и из него пришлось спешно доставать боеприпасы.

«Один, по-моему, Stryker в итоге остался плюс-минус на ходу, но и у него была проблема с пулеметом. 10-15 выстрелов, если повезет, и он уже нерабочий», — посетовал пленный.

Ранее командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Владислав Шевчук пожаловался на тяжелые потери. По его словам, надо ужесточать мобилизационные меры.

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      Александр Слабиев
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