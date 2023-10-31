В Белоруссии в четыре раза выросли очереди грузовиков на въезд в Латвию

Погранкомитет Белоруссии: очереди грузовиков на въезд в Латвию выросли в 4 раза

В Белоруссии за октябрь более чем в четыре раза выросли очереди грузовиков на въезд в Латвию. Об этом сообщил пограничный комитет республики, передает ТАСС.

Ведомство уточнило, что очереди в Латвию выросли в 4,3 раза, в Литву — в 3,5 раза.

«При этом власти стран-соседок не приняли меры по улучшению обстановки, а намеренно ухудшали ее на путях международного сообщения», — посетовали в ведомстве.

Всего сейчас на границе с Литвой в Белоруссии действует четыре из шести пропускных пунктов, на границе с Польшей — два из шести, с Латвией — один из двух.

Ранее страны Прибалтики пообещали провести совместные учения, чтобы оценить эффективность общих алгоритмов закрытия границ с Белоруссией. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, подобное сотрудничество стран региона должно стать «серьезным сигналом для враждебных государств».