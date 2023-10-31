В Грузии назвали невозможным участие Саакашвили в политике

Глава Минюста Грузии: Саакашвили не сможет участвовать в грузинской политике

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили больше не сможет заниматься политикой, поскольку работал на другое государство. Об этом заявил глава министерства юстиции страны Рати Брегадзе, передает ТАСС.

«Как должен заниматься арестованный человек политической деятельностью? Подобный вопрос, наверное, из юмористического жанра», — сказал Брегадзе.

Глава Минюста назвал невозможным участие экс-президента в политике из-за того, что он, будучи главнокомандующим, покинул свою страну и граждан ради работы на другое государство.

Ранее грузинский депутат Маки Бочоришвили заявила, что Саакашвили мечтает вернуться к власти в стране. По ее словам, он использовал, использует и будет использовать Грузию в своих интересах.