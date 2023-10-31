В Калининградской области состоится праздник в честь дня рождения нацпарка

В Калининградской области отметят 36-летие нацпарка «Куршская коса»

Жителей Калининградской области приглашают на праздник в честь дня рождения национального парка «Куршская коса». Об этом сообщает KP.RU.

Мероприятие в честь 36-летия нацпарка пройдет 6 ноября с 11:00 до 15:00 на территории Визит-центра «Музейный комплекс». Вход на праздник свободный.

Гости мероприятия посетят деревню эпохи викингов «Древняя Самбия», а также познакомятся с работниками нацпарка и их профессиями. Кроме того, в рамках праздника пройдут игры и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в краеведческом музее имени Н.И.Гродекова в Хабаровске в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» пройдут мастер-классы, экскурсии и спиритический сеанс. Акция пройдет 4 ноября.

