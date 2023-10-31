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15:40, 31 октября 2023Бывший СССР

В подконтрольном Украине Запорожье снесли памятник Пушкину

«Общественное»: в подконтрольном Украине Запорожье снесли памятник Пушкину

Фото: Telegram-канал Владимира Рогова

В подконтрольном Украине городе Запорожье снесли памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» («Суспильне»).

Уточняется, что по решению исполнительного комитета от 26 октября 2023 года городской совет разрешил Александровскому району демонтировать памятник Пушкину. Монумент находился на площади Владимира Вернадского, ранее названной именем поэта. В июле в городе коммунальщики демонтировали медный барельеф Пушкина.

Ранее в Киеве неизвестные надели мешок на голову памятника Пушкину и обмотали ее красной лентой. Кроме того, вандалы исписали монумент баллончиками и оставили надпись: «Деколонизацию не остановить».

20 сентября президент России Владимир Путин заявил, что попытки отменить российское искусство ничтожны на фоне его величия.

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      Кристина Есикова
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