В России рассказали о мгновенно совершаемых цифровых преступлениях

Клименко заявил, что цифровые преступления совершаются мгновенно

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью радио Sputnik рассказал, что цифровые преступления совершаются мгновенно, поэтому реагировать на них нужно очень быстро.

Таким образом политик прокомментировал заявления основателя Telegram Павла Дурова о том, что призывающие к насилию каналы в мессенджере будут блокироваться.

Клименко усмотрел противоречие в утверждениях Дурова. По его словам, бизнесмен наотрез отказался дать право государствам определять, какой канал вредный, а какой нет, он оставил за собой право самостоятельно блокировать те или иные каналы по запросу.

«Преступления информационные совершаются мгновенно, и на это надо очень быстро реагировать», — подчеркнул Клименко, напомнив, что в настоящее время все государства предъявляют к международным виртуальным корпорациям требования о соблюдении законов на своих территориях.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать в мессенджере каналы, призывавшие к беспорядкам в Дагестане. До этого генпрокурора России Игоря Краснова попросили запретить канал «Утро Дагестан» как экстремистский. Автором обращения выступил юрист Илья Ремесло.