В России вертолет с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку
Вертолет Ми-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку на Ямале
В Ямало-Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. На борту находились десять человек, включая троих членов экипажа, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram.
Во время полета по маршруту Бованенково — Надым одна из бортовых систем подала сигнал о пожаре в главном редукторе. Экипаж посадил вертолет в 40 километрах от города Надым.
В результате незапланированной посадки никто не пострадал, людей эвакуировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее в Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, в результате чего пострадали пять человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.