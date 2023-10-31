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14:07, 31 октября 2023Россия

В России вертолет с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку на Ямале

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. На борту находились десять человек, включая троих членов экипажа, сообщает Уральская транспортная прокуратура в Telegram.

Во время полета по маршруту Бованенково — Надым одна из бортовых систем подала сигнал о пожаре в главном редукторе. Экипаж посадил вертолет в 40 километрах от города Надым.

В результате незапланированной посадки никто не пострадал, людей эвакуировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее в Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, в результате чего пострадали пять человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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      Алан Босиков
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