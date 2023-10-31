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03:59, 1 ноября 2023Мир

В США заявили об усилении угрозы для ПВО Запада в Европе со стороны России

Military Watch Magazine: Россия усиливает давление на ПВО Запада в Европе
Комплекс «Искандер-М»

Комплекс «Искандер-М». Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия усиливает давление на противовоздушную оборону Запада в Европе, говорится в публикации американского журнала Military Watch Magazine (MWM). Какой в этом смысл, не уточняется.

В материале указывается, что Россия производит больше ракет «земля — воздух», чем США. Кроме того, был увеличен выпуск ракет малой дальности для комплексов «Искандер». С этими ракетами очень сложно бороться в том числе ЗРК Patriot, констатируется в тексте.

Помимо российской угрозы в статье указывается и на стремление Китая также увеличивать потенциал своих ракет.

К тому же, как говорится в публикации, США активно разворачивают комплексы ПВО на Ближнем Востоке, потенциально обнажая другие зоны ответственности.

Самый известный эпизод противостояния российской ракеты и американской системы ПРО зафиксирован в мае этого года. Как заявили в российском Минобороны, комплексом Кинжал было уничтожено пять ЗРК Patriot в Киеве.

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      Марина Совина
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