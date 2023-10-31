Выявлена роль обоняния в ориентации в пространстве

Current Biology: показана роль обоняния в ориентации в пространстве

Ученые из Университета Пенсильвании выявили роль обоняния в ориентации в пространстве. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что эта способность остается в массовом сознании недооцененной.

В эксперименте приняли участие 28 человек, которым требовалось четыре раза заходить в комнату, где на различных участках располагались определенные ароматы (например, апельсина или банана). Подопытным были надеты очки виртуальной реальности, а расположение всех восьми источников запаха было неизменным. Однако испытуемых каждый раз располагали в разных частях помещения, также изменялся целевой аромат, который требовалось найти.

Оказалось, что люди могут ориентироваться в пространстве с помощью обоняния в контексте определенного типа среды виртуальной реальности. Авторы пришли к выводу, что этого удается достичь, поскольку в мозге формируется особая нейронная активность в областях, связанных с навигацией, а также в связанных с обонянием.

В октябре сотрудники Ливерпульского университета имени Джона Мурса исследовали воздействие обоняния на восприятие цвета.