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13:04, 1 ноября 2023Спорт

Адвокат задержанного экс-игрока сборной России опровергла обвинения в его адрес

Адвокат Макличенко: при задержании у Алексея Бугаева не было при себе наркотиков

Фото: Александр Федоров / Спорт-Экспресс / ТАСС

Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы экс-игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева, прокомментировала информацию о его задержании в Краснодаре. Ее слова передает RT.

Макличенко опровергла обвинения в адрес спортсмена. По ее словам, Бугаев полностью отрицает какую-либо причастность к наркотикам. Юрист утверждает, что мужчина не пытался скрыться от полиции и запрещенных веществ у него при себе не было.

О задержании Бугаева стало известно ранее 1 ноября. По информации Telegram-канала Shot, ночью 29 октября 42-летнего мужчину остановили полицейские и в результате осмотра личных вещей обнаружили пакет с мефедроном в количестве 500 граммов.

Тогда же отмечалось, что футболист согласился сотрудничать со следствием и признался, что подрабатывал наркокурьером и распространял закладки. Против Бугаева было возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере, а также административное дело за попытку скрыться от полицейских.

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      Андрей Стрельцов
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