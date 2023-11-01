Экс-премьер Николай Азаров: у Украины нет альтернативы союзу с Россией

Враждебность Украины к России абсолютно неорганична и интересы украинского народа требуют нормализации отношений с Москвой. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

«С точки зрения существования Украины как независимого государства, проведения политики в интересах народа Украины, альтернативы политике союза с Россией нет», — объяснил экс-премьер.

По его словам, стране необходимы политики, которые в своих действиях и решениях будут ориентироваться на потребности и интересы украинского народа.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не дать президенту Владимиру Зеленскому принести в жертву украинский народ. По его словам, киевский режим может пожертвовать всем населением ради планов США по ослаблению России.