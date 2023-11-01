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14:20, 1 ноября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины обвинил Киев в отказе от защиты переехавших украинцев

Николай Азаров: Киев хочет отказаться от защиты переехавших в Россию украинцев

Фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

Законопроект о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией, зарегистрированный в Верховной Раде, означает, что Киев хочет отказаться от защиты переехавших в Россию украинцев. С таким обвинением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

«В России находятся, по разным подсчетам, от 3 до 5 миллионов украинцев, которых Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины», — написал Азаров.

По его словам, в этом состоит суть Владимира Зеленского и киевского режима. «Они умеют только ломать, крушить и разрушать. Созидание — не их конек! А дипломатия — и подавно», — заключил бывший премьер.

Ранее он заявил, что враждебность Украины к России абсолютно неорганична и интересы украинского народа требуют нормализации отношений с Москвой.

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      Алевтина Запольская
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