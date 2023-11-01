Интерьер особняка гендиректора «Дождя» в России показали на видео

Mash показал особняк за $25 млн семьи гендиректора «Дождя» Синдеевой

В особняке семьи гендиректора телеканала «Дождь» (признан в России нежелательной организацией, а также иноагентом) Натальи Синдеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) есть два бассейна, несколько спален и огромная кухня. Интерьеры одного из выставленных на продажу домов попали на видео, которое публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что один из бассейнов находится на придомовой территории, а другой — внутри особняка. Рядом с ним есть зона отдыха и джакузи. В доме также имеется просторная гостиная с роялем и домашним кинотеатром, минимум две спальни, кухня с островом для готовки, столовая, зал для конференций, большая ванная и кабинет. На участке расположены беседка, зона барбекю и пруд.

Речь идет об особняке, который находится в коттеджном поселке «Никольская слобода», изначально он стоил 18 миллионов долларов. Покупателю удалось сбить цену до 16 миллионов, однако затем продавец передумал и увеличил сумму до 25 миллионов. Площадь участка составляет 115 соток. Помимо основного здания, на нем располагается дом для обслуживающего персонала.