Иордания эвакуирует своих граждан из сектора Газа

МИД Иордании объявил о начале эвакуации поданных королевства из сектора Газа

Иордания начнет эвакуацию своих подданных из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом сообщает МИД королевства на официальной странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов объявило о начале эвакуации иорданских подданных из сектора Газа через КПП «Рафах» в координации с компетентными властями братской Арабской Республики Египет», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что египетские пограничники на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах» пропускают всех граждан иностранных государств с палестинской стороны, кроме россиян.

До этого стало известно, что первые иностранцы перешли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. «Рафах» является единственным пограничным переход между Египтом и Газой.