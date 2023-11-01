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11:28, 1 ноября 2023Спорт

Итальянский футболист рассказал о желании играть за сборную России

Итальянец Андреа Пеламатти заявил, что было бы неплохо играть за сборную России

Фото: Mattia Ozbot / Inter / Getty Images

Итальянский футболист с русскими корнями Андреа Пеламатти рассказал о желании играть за сборную России. Его слова передает «Чемпионат».

«Это было бы неплохо», — заявил Пеламатти в ответ на вопрос о будущем в национальной команде России. Ранее он уже приглашался в юношескую сборную России.

При этом между российскими и итальянскими клубами он выбрал вторые. «В Италии один из сильнейших чемпионатов, причем во всех трех дивизионах. На данный момент итальянский футбол — лучшая школа для молодого игрока», — объяснил 19-летний спортсмен.

Пеламатти — воспитанник «Интера». Он провел пять матчей в сборных Италии до 15 и 16 лет. Также футболист сыграл в двух товарищеских матчах юношеской сборной России до 18 лет в 2021 году.

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      Дарья Коршунова
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