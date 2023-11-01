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23:26, 1 ноября 2023Мир

Израиль нанес удар по позициям «Хезболлы»

Армия Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре «Хезболлы»

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по военной инфраструктуре и пусковому пункту противотанковых ракет «Хезболлы». Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад террористическая ячейка в Ливане попыталась запустить противотанковые ракеты в направлении района Мейс-эль-Джебель в Израиле. Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке», — отмечается в публикации.

Ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило об обстреле израильской пехоты у границы Ливана. «Хезболла» сообщила, что бойцы движения обнаружили подразделения израильской пехоты в окрестностях района Аль-Маликия. Замеченные солдаты Израиля были немедленно обстреляны отрядами «Хезболлы».

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      Марина Совина
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