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04:18, 1 ноября 2023Экономика

Экономист предрек мировой финансовый кризис

Экономист Разуваев предрек мировой финансовый кризис

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Драгметаллы дорожают, когда люди ожидают какого-то масштабного кризиса, сообщил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В беседе с «Лентой.ру» он допустил наступление мирового финансового кризиса, а также рассказал, как лучше держать деньги.

Экономист напомнил, что недавно экономист Роберт Кийосаки заявил, о приближении величайшей в мировой истории катастрофе на финансовых рынках. Вместе с тем писатель и предприниматель дал инвесторам совет, «как не утонуть с кораблем дураков». По его мнению, делить средства между облигациями и акциями в пропорции 60 на 40, как было принято, больше не имеет смысла, сказал Разуваев. Теперь современный антикризисный портфель должен состоять на 75 процентов из золота, серебра и биткоина и на 25 процентов из акций нефтяных компаний.

«Золото, платина — это убежище, это говорит о том, что нас ждет большой-пребольшой кризис. Какой будет "черный лебедь", я не знаю, мировая война, крах зоны евро… У Италии очень большие проблемы, Италия или Испания могут выйти из зоны евро. Соответственно, они пересчитают свой суверенный долг из евро в лиру или в песету. По факту это дефолт, банковский кризис, может, и еще что-то будет. Но в принципе это предвестники кризиса, и он будет конечно мировой», — поделился аналитик.

По словам собеседника «Ленты.ру», если будет большой кризис и рецессия, упадут цены на энергоносители.

Держать деньги в биткоине, по словам аналитика, не лучшая идея. А вот драгметаллы и акции нефтяных компаний он назвал хорошим инструментом.

Ранее стоимость платины на мировом рынке обновила максимум с конца сентября, достигнув отметки $935 за тройскую унцию. Стоимость золота на фоне новостей о масштабной наземной операции армии Израиля в cекторе Газа превысила 2000 долларов за тройскую унцию впервые с мая 2023 года.

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      Екатерина Смирная
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