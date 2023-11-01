Неутешительный прогноз врача помог женщине похудеть на 45 килограммов

В Шотландии женщина сбросила 45 килограммов и стала уверенной в себе

Жительница Шотландии сбросила 45 килограммов, избавилась от проблем со здоровьем и стала уверенной в себе. Об этом сообщает Daily Record.

56-летняя Стелла Холиотис из города Глазго много лет безрезультатно боролась с лишним весом. Она стеснялась своего тела и боялась ходить на вечеринки, а также постоянно чувствовала усталость. Кроме того, женщина мучилась от болей в тазобедренных суставах и коленях.

Из-за лишнего веса у Холиотис повысились уровень холестерина и кровяное давление. Лечащий врач заявил, что ей необходимо похудеть, чтобы улучшить здоровье и качество жизни. Неутешительный прогноз помог женщине решиться на перемены в своей жизни.

Холиотис отказалась от полуфабрикатов и еды навынос в пользу блюд домашнего приготовления и фруктов, занялась аквааэробикой и записалась в тренажерный зал. Всего за год ей удалось избавиться от 45 килограммов и обрести уверенность в себе. У женщины также пропали боли в суставах. Теперь она много гуляет, посещает различные мероприятия и с удовольствием покупает новую яркую одежду.

Ранее сообщалось, что жительница Индии похудела на 15 килограммов за восемь месяцев из-за неуверенности в себе и начала карьеру модели. Женщина призналась, что решила сбросить лишний вес еще и ради дочери, так как из-за полноты у нее не было сил полноценно заботиться о ней.