Маск заявил о ненависти Сороса к человечеству на фундаментальном уровне

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX Илон Маск назвал главу фонда «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса человеконенавистником. Своим мнением Маск поделился в подкасте Джо Рогана The Joe Rogan Experience.

«На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне», — высказался изобретатель.

Маск считает, что Сорос знает, сколько влияния может оказать, помогая избраться кандидатам на местные должности, потому что понимает, что «не нужно менять законы, важно, как они исполняются».

Ранее сообщалось, что Илон Маск захотел засудить фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса. По словам Маска, подав в суд на фонд Сороса, он намерен остановить подавление свободы слова. «Х подаст в суд, чтобы остановить это», — сообщил он.

В мае Маск уже заявлял, что Джордж Сорос ненавидит человечество и хочет «подорвать саму основу цивилизации». Также предприниматель говорил, что сеть фондов Сороса была создана «не с благими намерениями».