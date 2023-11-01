Медведь наследил у российского монастыря

Зейское лесничество обнаружило следы медведя у монастыря

В районе монастыря в Зейском районе Амурской области заметили следы медведя. Кадры опубликовало в своем Telegram-канале местное лесничество.

«"Следы невиданных зверей". В районе монастыря бродил мишка. Данное фото было сделано инспектором нашего лесничества в ходе патрулирования», — говорится в сообщении.

В лесничестве объяснили, что осенью снег засыпает ягодные тундры и медведи лишаются растительной пищи. Сотрудники также предположили, что медведь заблудился в поисках берлоги и зашел слишком далеко.

Ранее сообщалось, что на курильском острове Кунашир заметили двухцветного медведя. Группа туристов встретила медведя по дороге из Головнино. Почему у него такой окрас — неизвестно.