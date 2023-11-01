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16:49, 1 ноября 2023Бывший СССР

На Украине спрогнозировали скорое начало репрессий и гражданской войны

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине начнутся репрессии и гражданская война

Фото: Yevhen Titov / Reuters

На Украине из-за политики Владимира Зеленского в скором времени начнутся репрессии и гражданская война. Такой исход спрогнозировал бывший советник экс-президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Каждый день идут аресты, репрессии, расправы, различные суды, судебная ветка власти полностью подчинена Зеленскому и его компании, прокуратура, другие структуры. Это путь к гражданской войне», — сказал экс-советник.

Он уточнил, что к гражданскому конфликту ведет отсутствие успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а уровень доверия к украинскому лидеру к зиме упадет на фоне холода и нехватки продовольствия.

Ранее украинский офицер обратился к западным политикам и экспертам, критикующим ВСУ, и предложил приехать на фронт и показать, на что они способны.

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      Алевтина Запольская
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