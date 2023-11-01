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05:51, 1 ноября 2023Бывший СССР

В ВСУ предложили западным политикам отправиться на фронт

Офицер ВСУ предложил критикующим армию западным политикам поехать на фронт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский офицер призвал западных политиков и экспертов, которые выступают с критикой в адрес армии страны, приехать на фронт и показать, на что они способны. Его слова передает обозреватель Telegraph Колин Фриман, посетивший зону спецоперации.

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — предложил командир артиллерии с позывным «Мирон». В статье отмечается, что провал украинских войск, вероятно, становится реальностью. Поэтому, считает Фриман, не стоит удивляться падению морального духа солдат.

Ранее стало известно, что украинские военные страдают от выгорания, депрессии, посттравматических стрессов, разводов и хотят мира, чтоб получить возможность вернуться домой. Как рассказала старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг, солдаты остаются «твердыми, стальными и решительными», но если поговорить с ними более пяти минут, они признают, что разочарованы.

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      Марина Совина
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