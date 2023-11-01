Названа причина остановки контрнаступления ВСУ

País: украинские офицеры назвали причину остановки контрнаступления

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснили остановку контрнаступления в сентябре крупными потерями на минных полях. Об этом сообщил обозреватель País Кристиан Сэгура.

Отмечается, что в начале октября журналисты издания посетили три воинские части ВСУ, относящихся к разным родам войск на запорожском направлении – спецназ, пехоту и бронетанковую бригаду.

Как указал Сэгура, все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях. Также отмечается, что в настоящее время украинская армия пытается оказать давление на конкретные позиции с помощью отрядов или рот по десять человек.

Также украинские военнослужащие считают, что контрнаступление обернулось провалом из-за дефицита боеприпасов. Об этом рассказал корреспондент телеканала CNN Нил Хауэр, побывавший в зоне боевых действий.