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02:44, 1 ноября 2023Бывший СССР

Названа причина остановки контрнаступления ВСУ

País: украинские офицеры назвали причину остановки контрнаступления
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) объяснили остановку контрнаступления в сентябре крупными потерями на минных полях. Об этом сообщил обозреватель País Кристиан Сэгура.

Отмечается, что в начале октября журналисты издания посетили три воинские части ВСУ, относящихся к разным родам войск на запорожском направлении – спецназ, пехоту и бронетанковую бригаду.

Как указал Сэгура, все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях. Также отмечается, что в настоящее время украинская армия пытается оказать давление на конкретные позиции с помощью отрядов или рот по десять человек.

Также украинские военнослужащие считают, что контрнаступление обернулось провалом из-за дефицита боеприпасов. Об этом рассказал корреспондент телеканала CNN Нил Хауэр, побывавший в зоне боевых действий.

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      Екатерина Подвигина
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