Новосибирский зоопарк показал «улыбающуюся» пуму

Новосибирский зоопарк показал маленькую пуму

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило показал маленькую пуму, которая недавно появилась в учреждении. Видео записала постоянная посетительница Анна Новикова, сообщает NGS.

На кадрах видно, что пума смотрит в кадр, облизывается и зевает, а также щурится — из-за этого кажется, что она улыбается. Она начала привыкать к новому вольеру, хоть иногда еще и скрывается за камнями.

Ранее сообщалось, что посетительница Новосибирского зоопарка поднесла телефон слишком близко к вольеру с манулами и чуть его не лишилась. Женщина хотела сфотографировать хищника, а он внезапно ударил лапой по телефону. Новикова подтвердила, что дикие кошки могут быстро и неожиданно схватить предмет, оказавшийся рядом с их клеткой.