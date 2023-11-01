Подозреваемый в поджоге ресторана в российском городе задержан полицией

Полиция задержала подозреваемого по делу о поджоге ресторана в Ярославле

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении поджога одного из ресторанов Ярославля, где пострадала местная жительница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По факту поджога одного из ресторанов российского города возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога») и части 3 статьи 30, по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ. Ранее сообщалось, что к этому инциденту может быть причастен бывший городской депутат Дмитрий Соколов.

По данным следствия, возгорание заведения на Первомайском бульваре Ярославля произошло в результате умышленного поджога 30 октября.