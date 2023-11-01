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19:23, 1 ноября 2023Россия

Появились подробности обстрела российского химпредприятия со стороны Украины

Mash: ВСУ обстреляли химпредприятие в Шебекино из реактивной системы «Град»

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли предприятие «Биохимтекс» в Шебекино Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Подробности об атаке появились у Telegram-канала Mash.

Как утверждает издание, в результате третьего за день обстрела города ранены мужчина и женщина, которые возвращались домой с работы на машине. По информации канала, они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

При этом ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал только об одном пострадавшем. По словам главы региона, в момент атаки мужчина находился рядом со своей машиной на парковке предприятия. У него диагностировали осколочные ранения рук и ног.

Помимо этого, Гладков заявил, что осколками снаряда ВСУ были повреждены две машины, а также фасад, окна и ограждение одного из корпусов предприятия.

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До этого губернатор также сообщил, что 31 октября при обстреле Шебекино со стороны Украины пострадала местная жительница. По данным Гладкова, у россиянки диагностировали перелом кисти, ушибы грудной клетки и мягких тканей носа.

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      Константин Лысяков
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