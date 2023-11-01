Российские миллиардеры стали еще богаче

Bloomberg: состояние самых богатых людей РФ выросло на $24 млрд с начала года

С начала 2023 года общее состояние богатейших людей России подскочило на 24 миллиарда долларов, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс был рассчитан на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинге BBI находятся 500 богатейших людей мира, в настоящий момент в него входят 25 граждан России. Их общее состояние на 1 ноября составляло 302,5 миллиарда долларов.

Сильнее других разбогател основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. С января по ноябрь его состояние увеличилось на 7,83 миллиарда долларов, до 23,2 миллиарда. Таким образом он оказался на третьем месте в списке самых обеспеченных миллиардеров страны. На первой строчке рейтинга по-прежнему остается владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин с 29,4 миллиарда долларов (плюс 781 миллион долларов с начала года). За ним следует совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон (27,7 миллиарда).

Наибольшие убытки же понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов — его состояние упало на 1,55 миллиарда долларов, до 7,44 миллиарда. На последней строчке в списке оказался основатель «Магнита» Сергей Галицкий с состоянием 4,98 миллиарда долларов (плюс 250 миллионов с начала года).

За месяц богатейшие людей страны стали еще богаче. В октябре состояние миллиардеров выросло на 21 миллиард долларов, а у лидера рейтинга, Вагита Алексперова, прирост составил 6,4 миллиарда, до 21,8 миллиарда долларов.