Bloomberg: с начала 2023 года российские миллиардеры стали богаче на $21,13 млрд

С начала 2023 года российские миллиардеры резко разбогатели. Их состояние за девять месяцев выросло на 21,13 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg billionaires Index.

Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов в 2023 году заработал 6,4 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 21,8 миллиарда долларов. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин разбогател на 3,42 миллиарда долларов, его капитал составил 23,3 миллиарда долларов. Третий самый богатый российский бизнесмен, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 3,04 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 16,2 миллиарда долларов.

Однако не все российские миллиардеры, представленные в списке, стали богаче. Так, состояние члена Совета Федерации от Республики Дагестан и предпринимателя Сулеймана Керимова уменьшилось на 1,48 миллиарда долларов, до 7,52 миллиарда долларов. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин потерял 210 миллионов долларов, однако сохранил за собой первое место в рейтинге с капиталом в 28,4 миллиарда долларов.

Главу «Лукойла» не в первый раз называют самым разбогатевшим россиянином. В июльской версии рейтинга BBI аналитики подсчитали, что с начала 2023 года Алекперов заработал 4,8 миллиарда, и его капитал вырос до 20,2 миллиарда. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за это же время заработал 3,22 миллиарда долларов, его активы составили 23,1 миллиарда.

Западные миллиардеры также увеличивают свои капиталы: с начала года десять лидеров топ-500 богатейших людей планеты по версии Bloomberg заработали 420,5 миллиарда долларов. Так, американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал богаче на 98,4 миллиарда долларов. Состояние владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно выросло на 23,9 миллиарда долларов, до 186 миллиардов.