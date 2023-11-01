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05:46, 1 ноября 2023Путешествия

Россиянин побывал на деревенском рынке в Таджикистане и назвал его сказкой

Кадр: TrueStory / YouTube

Российский тревел-блогер и путешественник побывал на рынке в деревне Таджикистана и назвал его сказкой. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, колорит местного базара сразу бросается в глаза. Он отметил, что торговцы используют вместо холодильников ледяные родники, стекающие с гор.

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«Таджики установили под горой многочисленные полки, на которых расставили бутылки с соком, газировкой, айраном и пивом. А холодная вода, стекающая с этой горы, просто охлаждает все эти напитки. Гениальное изобретение — бесплатное и очень эффективное!» — восхитился блогер.

Он добавил, что когда продавцы увидели, с каким восторгом он смотрит на это приспособление, то сделали ему скидку. Россиянин также рассказал, что помимо напитков на рынке продавались и местные продукты: курт (таджикский кисломолочный продукт), сухофрукты и сушеная рыба.

Цены на базаре приятно удивили автора отзыва. Он признался, что купить там барашка можно по цене 80 сомони за килограмм (около 650 рублей), сушеная рыба «маринка» стоит 1 сомони за штуку (около 8 рублей), а килограмм курта — 12 сомони (около 100 рублей).

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл отношение жителей Таджикистана к россиянам. По его словам, граждан РФ в этой стране считают дорогими гостями.

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      Марина Черняк
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