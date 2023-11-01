Россиянин получил оружие в пункте выдачи заказов и скрылся без оплаты

78.ru: в Ленобласти мужчина получил оружие в пункте выдачи заказов и скрылся

В деревне Лупполово во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина получил оружие в пункте выдачи заказов и скрылся, не оплатив покупку. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

Сотрудница пункта предоставила россиянину заказ на сумму 44 тысячи рублей, после того как тот предъявил штрихкод на экране смартфона.

Выяснилось, покупатель приобрел пистолет GLOCK, кобуру для скрытого ношения оружия и три ножа.

Оплату мужчине не удалось провести, поскольку на его карте покупателя было недостаточно средств. Тогда мужчина решил покинуть помещение и пообещал сотруднице, что «деньги поступят и оплата пройдет».

Останавливать визитера с оружием девушка не решилась. После она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве 15-летний подросток купил пистолет на маркетплейсе и напал с ним на друга.